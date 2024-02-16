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Экс-игрок Динамо перешел в экзотический чемпионат

Александар Пантич стал игроком Ист Бенгала
Сегодня, 13:59
Александар Пантич / Getty Images
Александар Пантич / Getty Images

Бывший игрок киевского Динамо Александар Пантич сменил клубную прописку.

Сербский защитник стал футболистом индийского Ист Бенгала. Исполнитель перешел в новую команду как свободный агент.

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Последним клубом Пантича была кипрская Докса Катокопиас, за которую он провел 7 матчей, однако, последний из них еще в октябре прошлого года.

В украинском гранде Александар был на контракте с 2017 по 2019 год, сыграв за это время 20 игр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо индия Кипр Александар Пантич

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