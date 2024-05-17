Бывший защитник Манчестер Сити изъявил желание покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Ляпорт понял, что слишком рано покинул европейский футбол.

Защитник Ан-Насра Аймерик Лапорт может вернуться в Европу после завершения сезона.

Агент 29-летнего испанца предложил его услуги различным европейским клубам, включая команды Примеры.

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Ан-Наср готов продать футболиста при получении выгодного предложения. Контракт игрока действует до июня 2026 года.

Напомним, Ляпорт присоединился к саудовскому клубу прошлым летом, перейдя из Манчестер Сити за 27,5 млн евро.

В текущем сезоне на счету центрбека четыре гола и один ассист в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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