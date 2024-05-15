Роналду попросил руководство Ан-Насра купить его партнера по сборной

Криштиану Роналду решил, кем хочет усилить команду, утверждает DailyStar.

Издание пишет, что португалец провел переговоры с руководством Ан-Насра, где высказалась свои пожелания касательно летних трансферов.

Якобы португалец попросил подписать его партнера по сборной, лидера Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

Из стана манкунианцев новости поступают противоречивые, но, вероятно, клуб будет не против расстаться с хавбеком за солидные деньги.

Также отметим, что саудовские клубы активно интересуются Каземиро, и если Манчестер Юнайтед удасться выгодно продать обоих игроков, это позволит им свободнее чувствовать себя на трансферном рынке.

Ранее также сообщалось, что еще одна звезда покинет летом Олд Траффорд.

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