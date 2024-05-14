Манчестер Юнайтед объявил об уходе Варана

Манчестер Юнайтед объявил об уходе защитника Рафаэля Варана.

"Красные дьяволы" на своем официальном сайте сообщили, что французский футболист уйдет из клуба по окончании сезона на правах свободного агента.

Напомним, Варан выступал за манкунианцев с лета 2021 года, проведя за клуб чуть менее 100 матчей.

Ранее сообщалось, что лидеры Манчестер Юнайтед попали в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.

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