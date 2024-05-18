Алонсо - о Байере: Наша команда золотыми буквами вписана в историю Бундеслиги

Главный тренер Байера Хаби Алонсо высказался о триумфальном сезоне своей команды.

"Мы надолго запомним эти дни. Выиграть этот трофей – особенное событие для каждого. Победа полностью заслуженная. И мы завершили чемпионат без поражений – такова была наша цель после игры с Вердером. Я горжусь командой, я счастлив.

Мы можем гордиться тем, чего добились, тем, как мы играли. 90 очков, ни одного поражения – нам потребуется еще немного времени, чтобы в полной мере все осознать".

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"Хочу, чтобы футболисты насладились этим моментом, они его заслужили. Были приложены огромные усилия. С августа, когда мы провели первый матч против Лейпцига, и по сегодняшний день они всегда были хорошо готовы, сосредоточены на деле, не провели ни одной плохой игры. Может, тайм, но затем следовала реакция.

Такое произошло в Бундеслиге впервые. Наша команда будет вписана в историю лиги золотыми буквами", – сказал испанец в интервью Bild.

Напомним, Байер завершил этот сезон без единого поражения, чего раньше никому не удавалось в истории чемпионата Германии.

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