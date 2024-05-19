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В АПЛ установили новый голевой рекорд

Защитник Ливерпуля забил 1223-й гол в текущем сезоне.
Сегодня, 19:27
Ливерпуль - Вулверхэмптон / Getty Images
Ливерпуль - Вулверхэмптон / Getty Images

В воскресенье, 19 мая, в АПЛ команды играют заключительный 38-й тур.

В рамках него Ливерпуль принимает дома Вулверхэмптон, и именно в этом матче был побит голевой рекорд.

На 40-й минуте матча Джарелл Куанса забил гол, который стал 1223 голом в текущем розыгрыше АПЛ.

Предыдущий рекорд в 1222 гола был установлен более 20 лет назад в сезоне-1992/93. Отметим, что тогда в АПЛ было 22 команды.

 

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