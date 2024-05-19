В АПЛ установили новый голевой рекорд

В воскресенье, 19 мая, в АПЛ команды играют заключительный 38-й тур.

В рамках него Ливерпуль принимает дома Вулверхэмптон, и именно в этом матче был побит голевой рекорд.

На 40-й минуте матча Джарелл Куанса забил гол, который стал 1223 голом в текущем розыгрыше АПЛ.

What a season for goals 🤩



2023/24 has seen the most goals for a single season in Premier League history! pic.twitter.com/833405kUuk — Premier League (@premierleague) May 19, 2024

Предыдущий рекорд в 1222 гола был установлен более 20 лет назад в сезоне-1992/93. Отметим, что тогда в АПЛ было 22 команды.

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