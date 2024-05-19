Челси гарантировал себе еврокубки, МЮ закончил ниже Ньюкасла

В воскресенье, 19 мая, в АПЛ прошел последний 38-й тур.

Брайтон принимал дома Манчестер Юнайтед, и имел немало шансов забить пару мячей уже в первом тайме, однако манкунианцы и неплохо защищались, и опасно контратаковали.

Во второйм тайме Онана совершил суперсейв, и после этого МЮ наконец сумел переломить инициативу в свою пользу. На 74-й минуте Далот открыл счет, а на последних минутах Расмус Хейлунд поставил точку. "дьяволы" закончили сезон победой, но этого уже недостаточно для еврокубков.

Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед 38-го тура АПЛ

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Далот, 74, Хейлунд, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.30 - 1.37

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 10 - 9

Угловые: 7 - 5

В параллельном матче Ньюкасл встречался с Брентфордом. Хозяева сразу забили быстрый гол, но судьи зафиксировали оффсайд. На это "сороки" ответили сразу тремя голами еще до перерыва.

Во втором тайме Брентфорд снова забил быстрый гол и уже по всем правилам. Подопченые Франка больше контролировали мяч и искали подходы к сопернику. На 70й минуте Висса вернул в матч интригу, но почти сразу же Гимараэш снова увеличил разрыв до двух мячей.

По итогу Ньюкасл закончил сезон выше Манчестер Юнайтед, но все равно вне зоны еврокубков.

Статистика матча Брентфорд - Ньюкасл 38-го тура АПЛ

Брентфорд - Ньюкасл 2:4

Голы: Янельт, 48, Висса, 70 - Барнс, 21, Мерфи, 36, Исак, 38, Гимараэш, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.07 - 3.47

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 5 - 7

Фолы: 15 - 11

Угловые: 4 - 0

А вот кто оформил выход в еврокубки, так это лондонский Челси, который принимал дома Борнмут.

На 17-й минуте Мойзес Кайседо записал на свой счет первый гол за "синих", забив безумный мяч из центрального круга, но больше в первом тайме не было ничего интересного.

Как только команды вышли на второй тайм, Стерлинг сразу забил быстрый гол, но его старания свел на нет Бадиашиль, который через пару минут срезал мяч в собственные ворота. Борнмут попытался пожать во втором тайме, но безуспешно. На 84-й минуте на поле появился Егор Ярмолюк, но уже не смог ничего изменить.

Отметим, что Михаил Мудрик пропустил матч из-за травмы головы, а Илья Забарный сыграл все 90 минут. Челси в следующем сезоне примет участие в еврокубковом сезоне.

Статистика матча Челси - Борнмут 38-го тура АПЛ

Челси - Борнмут 2:1

Голы: Кайседо, 17, Стерлинг, 48 - Бадиашиль (автогол), 49

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 2.34

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 17 - 22

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 6 - 9

Угловые: 6 - 5

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