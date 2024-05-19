Интер в самой концовке спас матч против Лацио

Но все равно подарил "орлам" шансы остаться в зоне Лиги Европы.

В воскресенье, 19 мая, Интер принимал дома Лацио в рамках 37-го тура Серии А.

Интер должен был забивать уже в самом начале, но у Тюрама удар не вышел, потому в ответ забил Кастельянос, но к счастью "нерадзурри" из оффсайда. Команды обменялись парой моменто и как гром среди ясного неба Даити Камада пушеынчм ударом открыл счет.

На второй тайм парни Индзаги вышли более настроенными на матч. Интер больше контролировал игру, больше атаковал, но "орлы" сдерживали натиск соперника.

И лишь в самой концовке, благодаря стандарту, "нераадзурри" сумели спасти матч. Дюмфрис выиграл воздух и забил гол на 87 минуте.

Для Лацио даже одно очко важно в контексте борьбы за Лигу Европы, ведь Фиорентина все еще сохраняет шансы обойти римский коллектив.

Статистика матча Интер - Лацио 37-го тура Серии А

Интер - Лацио 1:1

Голы: Дюмфрис, 87 - Камада, 34

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 0.63

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 19 - 9

Удары в створ: 7 - 4

Фолы: 10 - 15

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