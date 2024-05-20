"Восьмое чудо света": Жена экс-игрока сборной Италии порадовала подписчиков спортивной фигурой
Виктория Варга ошеломила тем, в какой форме находится.
Венгерская модель и жена экс-игрока сборной Италии и Саутгемптона Грациано Пелле Виктория Варга поделилась новыми соблазнительными фотографиями в Instagram.
Девушка в отдельном посте и в Stories показала свое великолепное спортивное тело в белом бикини, что вызвало восторг у ее подписчиков.
"Лучшее тело в бикини".
"Красавица".
"Потрясающая»".
"Роскошная".
"Вау...Какая ты красивая, восьмое чудо света...Сказочная", - писали подписчики в комментариях.
Напомним, ранее дочь легенды Челси похвасталась фигурой в обольстительном белье.
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