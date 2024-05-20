"Восьмое чудо света": Жена экс-игрока сборной Италии порадовала подписчиков спортивной фигурой

Виктория Варга ошеломила тем, в какой форме находится.

Венгерская модель и жена экс-игрока сборной Италии и Саутгемптона Грациано Пелле Виктория Варга поделилась новыми соблазнительными фотографиями в Instagram.

Девушка в отдельном посте и в Stories показала свое великолепное спортивное тело в белом бикини, что вызвало восторг у ее подписчиков.

Виктория Варга / Источник: Instagram

Виктория Варга / Источник: Instagram

Виктория Варга / Источник: Instagram

"Лучшее тело в бикини".

"Красавица".

"Потрясающая»".

"Роскошная".

"Вау...Какая ты красивая, восьмое чудо света...Сказочная", - писали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее дочь легенды Челси похвасталась фигурой в обольстительном белье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!