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"Восьмое чудо света": Жена экс-игрока сборной Италии порадовала подписчиков спортивной фигурой

Виктория Варга ошеломила тем, в какой форме находится.
Сегодня, 17:04
Виктория Варга / Instagram
Виктория Варга / Instagram

Венгерская модель и жена экс-игрока сборной Италии и Саутгемптона Грациано Пелле Виктория Варга поделилась новыми соблазнительными фотографиями в Instagram.

Девушка в отдельном посте и в Stories показала свое великолепное спортивное тело в белом бикини, что вызвало восторг у ее подписчиков.

Виктория Варга
Виктория Варга / Источник: Instagram

Виктория Варга
Виктория Варга / Источник: Instagram

Виктория Варга
Виктория Варга / Источник: Instagram

"Лучшее тело в бикини".

"Красавица".

"Потрясающая»".

"Роскошная".

"Вау...Какая ты красивая, восьмое чудо света...Сказочная", - писали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее дочь легенды Челси похвасталась фигурой в обольстительном белье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грациано Пелле

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