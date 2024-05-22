Луческу получил одну из руководящих должностей в румынском клубе - СМИ

Бухарестский Рапид назначил Мирчу Луческу на пост вице-президента клуба. Об этом сообщает издание Sporx, ссылаясь на владельца клуба Дэна Шуку.

78-летний местный специалист также возьмет на себя функции советника нового главного тренера клуба Нила Леннона, последним местом работы которого была Омония из Кипра, которую он покинул два года назад.

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"Клуб будет помогать тренеру Нилу Леннону в новом сезоне. Я хотел бы особо поблагодарить Мирчу Луческу. Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру в результате оценок, которые мы провели вместе с ним.

Мы полностью реформируем сферы, которые касаются здоровья (футболистов - прим.), питания, и, конечно, продолжим инвестировать в игроков с менталитетом победителей", - цитирует слова Шуку Sporx.

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