Суркис отреагировал на потенциальное возвращение Луческу в Динамо
Глава столичного клуба сделал заявление.
Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию, что бывший главный тренер команды Мирча Луческу может вернуться в клуб.
По словам функционера, румынский специалист не будет генеральным директором.
"Правда ли, что Динамо предложило Луческу должность генерального директора, как пишут румынские СМИ? Это желтая пресса", - приводит слова Суркиса FanDay.
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Отметим, что услугами Луческу также интересуются Рапид Бухарест и Динамо Бухарест.
Луческу тренировал Динамо с 2020 по 2023 год.
Напомним, Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ.
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