Суркис отреагировал на потенциальное возвращение Луческу в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию, что бывший главный тренер команды Мирча Луческу может вернуться в клуб.

По словам функционера, румынский специалист не будет генеральным директором.

"Правда ли, что Динамо предложило Луческу должность генерального директора, как пишут румынские СМИ? Это желтая пресса", - приводит слова Суркиса FanDay.

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Отметим, что услугами Луческу также интересуются Рапид Бухарест и Динамо Бухарест.

Луческу тренировал Динамо с 2020 по 2023 год.

Напомним, Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ.

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