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"Я - Феррари, а он - Дэу Ланос": Леоненко потроллил бывшею звезду сборной Украины

Эксперт высказался в своем репертуаре.
Сегодня, 12:00
Виктор Леоненко
Виктор Леоненко

Бывший футболист Динамо Виктор Леоненко сравнил себя с экс-форвардом киевлян Артемом Милевским.

По словам эксперта, он намного лучше Милевского в качестве футболиста.

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"Я здесь даже скромничать не буду. Я умею в футболе все. Мне удалось иметь очень быстрый рывок, плюс удар с обеих ног, прекрасно видел поле, и головой я играл очень хорошо. Милевский цеплялся за мяч и хорошо видел поле, но очень много падал. А теперь сравните: кто из нас лучше?

Пусть люди решают, но я думаю, что Артем даже близко со мной не стоит. Милевский любит Феррари, поэтому приведу такое сравнение. Я – Феррари, а Артем – Дэу Ланос", - приводит слова Леоненко sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что матч команды Милевского завершился массовой дракой.

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