Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Киевское Динамо официально сообщило о продлении контракта с форвардом команды Владиславом Ванатом.

Новое соглашение рассчитано на три года – до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Ванат провел 23 матча в УПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. Он лидир в бомбардирской гонке чемпионата Украины.

Трансферная стоимость Ваната оценивается в 7 миллионов евро.

Ранее президент Динамо назвал космическую трансферную стоимость Шапаренко.

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