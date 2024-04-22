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Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Ванат продолжит выступать за столичный гранд.
Сегодня, 20:02
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально сообщило о продлении контракта с форвардом команды Владиславом Ванатом. 

Новое соглашение рассчитано на три года – до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Ванат провел 23 матча в УПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. Он лидир в бомбардирской гонке чемпионата Украины.

Трансферная стоимость Ваната оценивается в 7 миллионов евро. 

Ранее президент Динамо назвал космическую трансферную стоимость Шапаренко.

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Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Ванат

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