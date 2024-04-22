"Это не шутка": Президент Динамо назвал космическую трансферную стоимость Шапаренко

Суркис считает, что в лучших кондициях молодой полузащитник может оцениваться в сотни миллионов.

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о полузащитнике команды Николае Шапаренко, который отметился эффектным голом в матче украинской Премьер-лиги с Полесьем (3:0).

Глава киевского клуба отметил, что не отказывается от своих слов о том, что стоимость 25-летнего футболиста может достигать 300 миллионов, если он будет пребывать в своих лучших кондициях.

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"Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 млн, поэтому я сказал, что если Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоит 300 млн.

Вышел ли Шапаренко на свой пик формы? Вот еще немного - и будет на пике формы", - приводит слова Суркиса пресс-служба "бело-синих".

Отметим, что в нынешнем сезоне Шапаренко провел за Динамо во всех турнирах 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Динамо - Полесье (3:0).

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