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Динамо - Полесье 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.04.2024

Подопечные Александра Шовковского продолжают свою погоню за донецким Шахтером.
Вчера, 21:44
Динамо - Полесье / ФК Динамо Киев
Динамо - Полесье / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо одержало разгромную победу над житомирским Полесьем (3:0) в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

Разгром начался в середине второго тайма, когда голом отметился лучший бомбардир чемпионата Украины Владислав Ванат.

Сразу после перерыва Николай Шапаренко удвоил преимущество киевлян, а Виталий Буяльский поставил точку в матче на 77-й минуте.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Полесье в двадцать пятом туре УПЛ:

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Динамо - Полесье 3:0
Голы: Ванат, 32, Шапаренко, 53, Буяльский, 77

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 8 - 3
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 4 - 10 
Атаки: 87 - 76

Динамо Киев: Бущан - Тымчик (Караваев, 84), Попов, Михавко, Вивчаренко - Андриевский - Ярмоленко (Диалло, 79), Шапаренко (Шепелев, 85), Буяльский, Кабаев - Ванат (Супряга, 78).

Полесье: Кудрик - Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравец, Михайличенко - Крушинский, Кушниренко - Козак (Таллес, 46), Мустафаев (Фортюне, 46), Назаренко - Луифер.

Предупреждения: Буяльский - Кравец, Кушниренко, Фортюне

На 63-й минуте был удален Василий Кравец (Полесье) (второе предупреждение).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины ФК Полесье

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Динамо - Полесье 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.04.2024
Динамо - Полесье 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.04.2024

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