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Динамо - Полесье: обзор и результат матча Чемпионата Украины 21.04.2024

Киевляне установили рекорд текущего сезона по матчам без поражений.
Сегодня, 20:05
upl.ua
upl.ua

В рамках 24-го тура Чемпионата Украины Динамо на своем поле встретилось с Полесьем.

Киевляне уверенно доминировали на протяжении всей игры, но принесло это плоды в виде гола лишь на 32-ой минуте. Отличился Владислав Ванат.

Во втором тайме "бело-синие" довели счет до разгромного. Сперва забил Николай Шапаренко, а точку в матче уже после удаления Василия Кравца поставил Виталий Буяльский.

Таким образом, подопечные Александра Шовковского довели свою беспроигрышную серию до 14 матчей, что является рекордом этой кампании.

Статистика матча Чемпионата Украины Динамо - Полесье

Динамо - Полесье 3:0

Голы: Ванат, 32, Шапаренко, 53, Буяльский, 77

Динамо Киев: Бущан - Тымчик (Караваев, 84), Попов, Михавко, Вивчаренко - Андриевский - Ярмоленко (Диалло, 79), Шапаренко (Шепелев, 85), Буяльский, Кабаев - Ванат (Супряга, 78).

Полесье: Кудрик - Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравец, Михайличенко - Крушинский, Кушниренко - Козак (Таллес, 46), Мустафаев (Фортюне, 46), Назаренко - Луифер.

Предупреждения: Буяльский - Кравец, Кушниренко, Фортюне

На 63-й минуте был удален Василий Кравец (Полесье) (второе предупреждение).

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