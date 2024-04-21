Александрия - ЛНЗ 1:2: обзор матча и результат игры 21.04.2024

В воскресенье, 21 апреля, на стадионе Ника состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Александрия и ЛНЗ.

Первыми в поединке отличились хозяева поля: на 16-й минуте после подачи углового и неудачной попытки пробить через себя в исполнении Мигеля Кампуша мяч оказался у Юрия Копины, который точно пробил в угол.

Но на перерыв команды ушли при равном счете, так как уже в добавленное время Владислав Наумец из пределов штрафной переиграл Никиту Шевченко.

Долго счет оставался равным, но эта игра все же определила победителя. За семь минут до конца основного времени Эйнел Соареш поразил ворота соперника и тем самым принес своей команде победу.

ЛНЗ поднялся на седьмое место и теперь имеет 32 очка. Александрия осталась в шаге от зоны переходных матчей с 25 баллами в активе.

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Статистика матча Александрия - ЛНЗ 25-го тура УПЛ

Александрия - ЛНЗ 1:2

Голы: Копина, 16 - Наумец, 45+1, Соареш, 83.

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 5 - 16

Атаки: 108 - 85

Александрия: Шевченко - Копина, Билошевский (Скорко, 65), Кампуш, Мартынюк - Калюжный (Костышин, 88), Ковалец (Шостак, 80), Михайленко - Калитвинцев, Кулаков (Погорилый, 80), Беляев (Безерра, 65).

ЛНЗ: Кучеренко - Норенков (Насонов, 12), Муравский, Салиху, Стасюк - Тиль (Бар, 46), Бойко (Рыбалка, 69), Яшари - Наумец (Соареш, 57), Хобленко (Бессала, 46), Пасич.

Предупреждения: Муравский, Хобленко.

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