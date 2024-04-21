Верес - Днепр-1 1:1: обзор и результат матча 21.04.24

Команды разделили между собой очки.

В воскресенье, 21 апреля, в рамках 25-го тура УПЛ Верес принимал Днепр-1. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Уже в первом тайме команды обменялись забитыми голами. Виталий Дахновский отличился на 19-й минуте, а на 33-й Владимир Адамюк возобновил паритет на табло.

Источник: УПЛ

Во втором тайме гости попытались перехватить инициативу, попытавшись вырвать победу, однако матч там и завершился вничью 1:1.

Таким образом, после 25 туров УПЛ Верес занимает 13-е место в турнирной таблице с 20-ю баллами, а Днепр-1 идет четвертым, набрав 45 очков.

Статистика матча Верес - Днепр-1 25-го тура УПЛ

Верес - Днепр-1 1:1

Голы: Дахновский, 19 - Адамюк, 33

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 4 - 5

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 2 - 6

Фолы: 17 - 20

Верес: Когут – Шевченко, Жулио Сезар, Курко (Морозко, 71), Балан – Кучеров, Кучеренко – Шастал, Яго, Дахновский (Шарай, 71) – Гайдучик (Годя, 76).

Днепр-1: Волынец – Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко – Леднев, Очеретько, Горбунов (Пасич, 46), Танчик (Гаджиев, 31) – Гуцуляк.

Предупреждения: Жулио Сезар, 8, Шастал, 55, Курко, 65, Яго, 82 – Очеретько, 45, Сваток, 73, Леднев, 85

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