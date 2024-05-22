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Есть нюанс: Клопп вернется на Энфилд через месяц после ухода из Ливерпуля

Юрген хочет посетить концерт очень популярной певицы.
Вчера, 21:56
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Немецкий специалист Юрген Клопп посетит домашний стадион Ливерпуля Энфилд Роуд, по меньшей мере, однажды во время своего отпуска.

Об этом рассказал сам экс-тренер «красных» на своей прощальной вечеринке, отвечая на вопросы, которые ему на ней задавали.

Когда Юргена спросили о том, какую он музыку слушает, то он сказал, что его жена Улла приобрели билеты на концерт Тейлор Свифт, который состоится через месяц именно на Энфилде, и что в последние дни он напевает известный хит американки Shake it Off.

Также Клопп рассказал, что его любимым фильмом является Форрест Гамп, и что он был очень взволнован, узнав, что Том Хэнкс, который играет в нем главную роль посетил матч Астон Виллы и Ливерпуля, который был одним из последних для немца во главе "красных".

Еще специалист дал шутливый совет тем, кто хочет построить хорошую команду: "Стройте ее вокруг Роберто Фирмино", - сказал 56-летний наставник.

Напомним, ранее сообщалось, что прощание Клоппа с Ливерпулем стало популярнее чем празднование четвертого подряд чемпионства Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Тейлор Свифт

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