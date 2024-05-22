Есть нюанс: Клопп вернется на Энфилд через месяц после ухода из Ливерпуля

Немецкий специалист Юрген Клопп посетит домашний стадион Ливерпуля Энфилд Роуд, по меньшей мере, однажды во время своего отпуска.

Об этом рассказал сам экс-тренер «красных» на своей прощальной вечеринке, отвечая на вопросы, которые ему на ней задавали.

Когда Юргена спросили о том, какую он музыку слушает, то он сказал, что его жена Улла приобрели билеты на концерт Тейлор Свифт, который состоится через месяц именно на Энфилде, и что в последние дни он напевает известный хит американки Shake it Off.

Также Клопп рассказал, что его любимым фильмом является Форрест Гамп, и что он был очень взволнован, узнав, что Том Хэнкс, который играет в нем главную роль посетил матч Астон Виллы и Ливерпуля, который был одним из последних для немца во главе "красных".

Еще специалист дал шутливый совет тем, кто хочет построить хорошую команду: "Стройте ее вокруг Роберто Фирмино", - сказал 56-летний наставник.

Напомним, ранее сообщалось, что прощание Клоппа с Ливерпулем стало популярнее чем празднование четвертого подряд чемпионства Ман Сити.

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