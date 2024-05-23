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Бавария может перехватить у Барселоны звезду РБ Лейпциг

В руководстве мюнхенского клуба есть человек, который прекрасно знаком с игроком.
Вчера, 22:33
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Мюнхенская Бавария добавила хавбека РБ Лейпциг Дани Ольмо в свой шортлист трансферных целей на это лето, сообщает Фабрицио Романо.

Переманить 26-летнего испанца "ротен" намерены за счет спортивного директора Макса Эберля, который ранее работал в Лейпциге на аналогичной должности. По информации источника, Эберль прекрасно знаком с Ольмо и его качествами.

При этом мюнхенцам придется выдержать конкуренцию со стороны Барселоны, которая считается главным фаворитом в гонке за игрока, а также нескольких клубов Английской Премьер-лиги.

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Стоит отметить, что в контракте Ольмо с "быками" прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дани Ольмо записал на свой счет 8 голов и 5 результативных передач в 25 матчах РБ Лейпциг во всех турнирах.

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