Бавария не может договориться с Бернли о выкупе Компани

Английский клуб требует огромную сумму за своего наставника.

Бавария ведет переговоры с Бернли о компенсации за Венсана Компани.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы предлагают 10 млн евро, но Бернли требует 20 млн евро.

Читай также: Бавария может подписать одного из лидеров своего обидчика в Бундеслиге

Условия личного контракта уже согласованы, и на прошлой неделе Компани встретился со спортивным директором Баварии Максом Эберлем.

Ожидается, что мюнхенцы планируют объявить о назначении бельгийца на этой неделе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!