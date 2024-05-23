Бавария не может договориться с Бернли о выкупе Компани
Английский клуб требует огромную сумму за своего наставника.
Бавария ведет переговоры с Бернли о компенсации за Венсана Компани.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы предлагают 10 млн евро, но Бернли требует 20 млн евро.
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Условия личного контракта уже согласованы, и на прошлой неделе Компани встретился со спортивным директором Баварии Максом Эберлем.
Ожидается, что мюнхенцы планируют объявить о назначении бельгийца на этой неделе.
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