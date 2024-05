Крупный бренд жестко затроллил Манчестер Сити накануне финала Кубка Англии

Крупнейшая в мире сеть пиццерий Domino’s Pizza решила потроллить Манчестер Сити.

В своих социальных сетях компания рассказала о новой акции: первые 115 посетителей их ресторана на Уэмбли в день финала получат бесплатную пиццу.

Акция получила название Financial Free Pizza. Также в компании отметили, что болельщики других клубов могут попробовать подать аппеляцию.

UNITED FANS



we're giving away free pizza to the first 115 of you who visit our Wembley Store tomorrow



fans of other clubs playing nearby, feel free to lodge an appeal pic.twitter.com/BZINeQVyKt