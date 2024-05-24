Финал Кубка Англии не повлияет на судьбу тен Хага - The Guardian

Судьба Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед уже решена, утверждает The Guardian.

Издание пишет, что тренер будет уволен в течение следующих 48 часов, и этот факт не изменит даже победа в финале Кубка Англии.

Тренеру не удалось развить свой успех после первого сезона, а большинство трансферов оказались провальными. Все это вкупе вынуждает руководство МЮ искать другого специалиста.

При этом тен Хаг все еще остается проблемой, так как команда, понимая, что тренер будет уволен, слишком сильно отвлекается от подготовки к матчу с Ман Сити.

Также Юнайтед уже начал действовать на рынке, связавшисьс агентами доступных специалистов. Среди главных кандидатов называют Маурисио Почеттино, Кирана Маккенну, Томаса Тухеля, Грэма Поттера и Томаса Франка.

Ранее также Барселона официально уволила Хави.

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