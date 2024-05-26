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Сенсационный Байер в шаге от подписания одноклубника Довбыка и Цыганкова

Алейш Гарсия выбрал переезд за границу.
26 мая, 22:34
Алейш Гарсия / Getty Images
Алейш Гарсия / Getty Images

По меньшей мере, один из лидеров Жироны близок к тому, чтобы покинуть клуб летом этого года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, хавбек каталонцев Алейш Гарсия может стать игроком Байера. Потенциальный трансфер обойдется в 15-20 млн евро.

Детали контракта от Байера, такие как срок сделки и зарплата игрока на данный момент остаются неизвестными.

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Отмечается также, что Жирона хочет оставить игрока, предлагая ему долгосрочный контракт, но он склоняется к переезду.

Отметим, что Гарсией также интересовалась каталонская Барселона, но дальше слухов дело не дошло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Жирона Алейш Гарсия

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