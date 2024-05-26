Интер не смог обыграть Верону, а Эмполи сохранил прописку в Серии А, обыграв Рому

В воскресенье, 26 мая, Верона принимала чемпиона Италии Интер.

Уже на 10-й минуте Марко Арнаутович прорвался в штрафную и пробил четко мимо голкипера. Однако долго родваться гостям не пришлось, Верона развернула быструю атаку, и Нослин легко переиграл Аудеро сам на сам.

Интер продолжал давить и создавать моменты, но после ошибки Бареллы Суслов классно положил мяч в самый уголок метров с шестнадцати. Но еще до перерыва Интер снова ответил голом Арнаутовича, и на этом шоу, в целом, завершилось.

Матч так и завершился 2:2, команды получили по однмоу очку, которые никак не влияют на ситуацию в таблице.

Статистика матча Верона - Интер 38-го тура Серии А

Верона - Интер 2:2

Голы: Нослин, 16, Суслов, 37 - Арнаутович, 10, 45+1

Владение: 36% - 64%

Удары: 12 - 15

Удары в створ ворот: 8 - 11

Атаки: 95 - 58

В паралелльном матче решалась судьба Эмполи, который в матче против Ромы должен был попытаться остаться в Серии А.

Всего через 10 минут после стартового свистка Кансельери оказался один на один со Свиларом и открыл счет. Рома сразу же ответила Кристанте, но рефери отменил гол из-за офсайда. Рома контролировала, давила, но и хозяева атаковали в ответ не менее опасно.

Лишь в самой концовке первого тайма Хуссем Ауар все же смог сравнять счет. Во втором тайме команды также немного создали, но пара моментов заставили болельщиков ахнуть. На 85-й минуте забил Эль-Шаарави, но снова офсайд. А в самой концовке Эмполи, похоже, собрал последние силы и все же забил победный гол.

При таком результате Эмполи сохраняет прописку в Серии А, а Фрозиноне (проигравший матч Удинезе), покидает чемпионат вместе с Салернитаной и Сассуоло.

Статистика матча Эмполи - Рома 38-го тура Серии А

Эмполи - Рома 2:1

Голы: Кансельери, 13, Ньянг, 90+3 - Ауар, 45+1

Владение: 33% - 67%

Удары: 18 - 14

Удары в створ ворот: 7 - 2

Атаки:83 - 87

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