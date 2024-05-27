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Фермин Лопес принес Барселоне победу над Севильей в последнем туре

Матч ни за что, а просто для фанатов.
Вчера, 00:05
Фермин Лопес / Getty Images
Фермин Лопес / Getty Images

В воскресенье, 26 мая, Севилья принимала дома Барселону. Для обеих команд матч ничего не решал, но чисто теоретически мог повлиять на гонку бомбардиров.

Уже на 15-й минуте Роберт Левандовски открыл счет и на шаг приблизился к Трофею Пичичи, но еще через 15 минут Севилья ответила голом Эн-Несири, который тоже теоретически находился в бомбардирской гонке.

И если в первом тайме игру можно было назвать равной, то во втором Барселона определенно переломила ситуацию в свою сторону. Хотя каталонцы все равно не могли реализовать свое преимущество в гол, выйти вперед все же удалось стараняими Лопеса.

Однако в целом командам мало что удалось создать, да и киперы проявили себя с лучшей стороны. Минимальная победа Барселоны в матче, который уже ничего не решал.

Статистика матча Севилья - Барселона 38-го тура Ла Лиги

Севилья - Барселона 1:2
Голы: Эн-Несири, 31 - Левандовски, 15, Лопес, 59 

Владение: 37% - 63%
Удары: 14 - 11
Удары в створ ворот: 6 - 6
Атаки: 72 - 113

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