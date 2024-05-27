Бывшие одноклубницы по Челси объявили о помолвке

В мировом футболе появится новая супружеская пара.

Как сообщает издание The Sun, игрок Челси Джесс Картер и ее бывшая одноклубница Анн-Катрин Бергер объявили о том, что они помолвлены.

Об этом пара сообщила в соцсети X (бывший Twitter). Сперва пост в этой соцсети с фотографией обручального кольца выложила Картер, подписав его вот так: «Прошло уже 7 лет, впереди вечность».

7 years down forever to go💍💕 pic.twitter.com/AqGsWWOorO — Jess Carter (@_JessCarter) May 26, 2024

Позже свой пост опубликовала и немецкая вратарь: "Лучший трофей на данный момент", - написала Бергер.

Отметим, что недавно бывшая тренер Картер и Бергер Эмма Хейз высказывалась против отношений между своими подчиненными.

«Я считаю, что отношения между игроком и тренером неуместны, отношения между игроками неуместны.

Но мы должны смотреть на это в контексте того, откуда пришла игра, и сказать, что сейчас мы находимся в профессиональной эре, где ожидания от игроков и тренеров таковы, что весь наш фокус и внимание должны быть направлены на соблюдение самых высоких стандартов", - говорила Хейс.

Картер и Бергер познакомились в 2016 году во время игры за Бирмингем Сити.

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