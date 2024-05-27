iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывшие одноклубницы по Челси объявили о помолвке

Джесс Картер и Анн-Катрин Бергер решили узаконить свои отношения.
Вчера, 21:16
Анн-Катрин Бергер и Джесс Картер / Getty Images
Анн-Катрин Бергер и Джесс Картер / Getty Images

В мировом футболе появится новая супружеская пара.

Как сообщает издание The Sun, игрок Челси Джесс Картер и ее бывшая одноклубница Анн-Катрин Бергер объявили о том, что они помолвлены. 

Об этом пара сообщила в соцсети X (бывший Twitter). Сперва пост в этой соцсети с фотографией обручального кольца выложила Картер, подписав его вот так: «Прошло уже 7 лет, впереди вечность».

Позже свой пост опубликовала и немецкая вратарь: "Лучший трофей на данный момент", - написала Бергер.

Отметим, что недавно бывшая тренер Картер и Бергер Эмма Хейз высказывалась против отношений между своими подчиненными.

«Я считаю, что отношения между игроком и тренером неуместны, отношения между игроками неуместны.

Но мы должны смотреть на это в контексте того, откуда пришла игра, и сказать, что сейчас мы находимся в профессиональной эре, где ожидания от игроков и тренеров таковы, что весь наш фокус и внимание должны быть направлены на соблюдение самых высоких стандартов", - говорила Хейс.

Картер и Бергер познакомились в 2016 году во время игры за Бирмингем Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:51
Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером
Европа13:40
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Европа13:20
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Другие страны13:13
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
ММА12:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа12:39
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Евро-202412:12
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Бокс11:54
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Формула 111:46
Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады
Киберспорт11:31
Еволюція кіберспорту: від хобі до професійної галузі
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK