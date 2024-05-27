Бывшие одноклубницы по Челси объявили о помолвке
В мировом футболе появится новая супружеская пара.
Как сообщает издание The Sun, игрок Челси Джесс Картер и ее бывшая одноклубница Анн-Катрин Бергер объявили о том, что они помолвлены.
Об этом пара сообщила в соцсети X (бывший Twitter). Сперва пост в этой соцсети с фотографией обручального кольца выложила Картер, подписав его вот так: «Прошло уже 7 лет, впереди вечность».
7 years down forever to go💍💕 pic.twitter.com/AqGsWWOorO— Jess Carter (@_JessCarter) May 26, 2024
Позже свой пост опубликовала и немецкая вратарь: "Лучший трофей на данный момент", - написала Бергер.
Best trophy so far💕💍 pic.twitter.com/bCdevi2ZEM— Ann-Katrin Berger (@berger_ann) May 26, 2024
Отметим, что недавно бывшая тренер Картер и Бергер Эмма Хейз высказывалась против отношений между своими подчиненными.
«Я считаю, что отношения между игроком и тренером неуместны, отношения между игроками неуместны.
Но мы должны смотреть на это в контексте того, откуда пришла игра, и сказать, что сейчас мы находимся в профессиональной эре, где ожидания от игроков и тренеров таковы, что весь наш фокус и внимание должны быть направлены на соблюдение самых высоких стандартов", - говорила Хейс.
Картер и Бергер познакомились в 2016 году во время игры за Бирмингем Сити.
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