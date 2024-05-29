Хуммельс - о будущем: Есть три варианта, Боруссия, отставка или другой клуб

В США немца мы точно не увидим.

Защитник Боруссии Матс Хуммельс прокомментировал свое будущее.

Напомним, что у защитника пока нет на руках нового контракта со "шмелями", а текущий закнчивается уже летом.

Сам Матс заявил, что он либо останется в Боруссии, либо закончит карьеру.

"Есть три варианта: Боруссия, окончание карьеры или переход в другой клуб. Завершение карьеры пока наименее вероятный из них.

Переезд в США я не рассматриваю. Если буду переходить в другой клуб, то точно останусь в Европе", - приводит слова Хуммельса Фабрицио Романо.

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