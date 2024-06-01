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Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Арсенале

Файе заинтересовал "канониров".
Вчера, 22:49
Микаил Файе / Getty Images
Микаил Файе / Getty Images

Арсенал проявляет интерес к приобретению центрбека Микаила Файе. Об этом сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб уже связался с Барселоной для обсуждения возможного трансфера защитника. За 19-летним игроком также следят Бавария, Байер и Ливерпуль, причем мюнхенцы собрали много информации об игроке.

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Кроме того, Файе интересуется Манчестер Юнайтед, чьи скауты наблюдали за ним на мартовском матче сборной Сенегала.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Файе четыре гола в 33-х матчах за Барселону Б.

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