Арсенал намерен укрепить левый фланг обороны

Лондонский Арсенал намерен летом приобрести нового левого защитника, пишет The Telegraph.

Скауты "канониров" считают, что 22-летний защитник Фейеноорда Квилиндси Хартман - подходящий кандидат.

Еще зимой переговоры о его летнем переходе вел Челси, но в марте Хартман получил тяжелую травму колена, из-за которой он также пропустит Евро-2024. Повреждение перечеркнуло его планы перейти в АПЛ.

Однако, может быть, не надолго, так как Арсенал готов рискнуть и взять игрока несмотря на то, что восстановиться он должен лишь к осени.

В прошлом сезоне Квинлиндси Хартман успел сыграть 38 матчей, в которых отличился семью ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 23 млн евро.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Челси может переехать в Манчестер.

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