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Де Йонг выступил с заявлением о будущем в Барселоне

Нидерландец счастлив в стане каталонского клуба.
Сегодня, 00:13
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Хавбек Барселоны Френки де Йонг высказался о своем будущем в команде.

"Остаться в Барселоне? Да, я очень счастлив в Барселоне со своей семьей, это точно".

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"Флик хочет, чтобы я был ключевым игроком? Я с ним говорил, все было хорошо. После Евро посмотрим, как все пойдет", – сказал де Йонг в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего нидерландца два гола в 20 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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