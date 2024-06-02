Барселона постарается летом подписать одноклубника Яремчука

Барселона интересуется хавбеком Хави Геррой из Валенсии. Об этом сообщает Marca.

Клуб ищет полузащитника с акцентом на физику и оборону, чтобы заменить травмированного Гави. Новый главный тренер Ханси Флик планирует играть с двумя опорниками. Восстановление Гави после травмы крестообразной связки займет несколько месяцев.

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В приоритетах на летнее трансферное окно – 21-летний Хави Герра, стоимостью 20-25 миллионов евро. Однако финансовые проблемы Барселоны могут усложнить сделку.

Отметим, прошлом зимой интерес к игроку проявлял Наполи, но переговоры так и не состоялись.

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