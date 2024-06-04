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В Ливерпуле определились с судьбой одного из ключевых игроков

Нуньес останется в стане "красных" при любых раскладах.
Сегодня, 11:20
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Ливерпуль принял решение не продавать этим летом форварда Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает издание The Athletic.

Мерсисайдцы верят, что при новом тренере Арне Слоте уругвайский футболист сможет реализовать свой потенциал и будет забивать больше голов.

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Напомним, Нуньес перешел в Ливерпуль летом 2022 года за 80 млн евро из Бенфики. Контракт игрока с клубом рассчитан до июля 2028 года.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего нападающего 11 голов и 8 ассистов в 36 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Дарвин Нуньес

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