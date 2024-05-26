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Футбол

Ливерпуль активно следит за выступлениями одного из ключевых игроков Аталанты

"Красные" присмотрели хавбека для усиления состава.
26 мая, 13:25
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Аталанты Эдерсону. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Скауты мерсисайдцев неоднократно наблюдали за игрой 24-летнего бразильца в этом сезоне. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2027 года.

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Отметим, помимо Ливерпуля, за Эдерсоном следят Наполи, Тоттенхэм и Ньюкасл.

В текущем сезоне на счету футболиста шесть голов и один ассист в 35 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль аталанта Эдерсон

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