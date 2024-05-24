Арсенал может перехватить у Ливерпуля любимца Слота
Арсенал и Ливерпуль наблюдает за голкипером Фейеноорда Джастином Бейлоу, пишет 90Min.
Отметим, что мерсисайдцы следили за кипером еще до назначения Слота, учитывая, что клуб может покинуть Куйвин Келлехер. Однако с переходом специалиста слухи усилились.
Бейлоу - воспитанник Фейеноорда, который провел почти 100 матчей под руководством Арне Слота, и которым специалист был очень доволен.
При этом Артета хочет иметь в команде двух вратарей высокого уровня, а с уходом Рэмсдейла как раз освободитьсмя одно место.
Предполагается, что Бейлоу обойдется потенциальному покупателю в 20-25 млн евро, что устраивает английские клубы. Однако пока официального предложения не было, все зависит от решений Келлехера и Рэмсдейла.
Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля подвергся насмешкам в соцсетях.
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