Арсенал может перехватить у Ливерпуля любимца Слота

Арсенал и Ливерпуль наблюдает за голкипером Фейеноорда Джастином Бейлоу, пишет 90Min.

Отметим, что мерсисайдцы следили за кипером еще до назначения Слота, учитывая, что клуб может покинуть Куйвин Келлехер. Однако с переходом специалиста слухи усилились.

Бейлоу - воспитанник Фейеноорда, который провел почти 100 матчей под руководством Арне Слота, и которым специалист был очень доволен.

При этом Артета хочет иметь в команде двух вратарей высокого уровня, а с уходом Рэмсдейла как раз освободитьсмя одно место.

Предполагается, что Бейлоу обойдется потенциальному покупателю в 20-25 млн евро, что устраивает английские клубы. Однако пока официального предложения не было, все зависит от решений Келлехера и Рэмсдейла.

Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля подвергся насмешкам в соцсетях.

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