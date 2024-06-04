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Команда бывшего чемпиона мира по боксу намерена инвестировать в английский клуб

Сам Джошуа в сделке участвовать не будет.
Сегодня, 14:20
Джошуа с командой / Getty Images
Джошуа с командой / Getty Images

Команда топового боксера в супертяжелом весе Энтони Джошуа задумалась над вложением средств в клуб из Англии.

По данным издания The Athletic, Уотфорд сейчас занимается активным поиском новых инвесторов, которые смогут помочь клубу вернуться в АПЛ.

При этом, бывший чемпион по боксу не намерен участвовать в потенциальной сделке, так как он в данный момент сосредоточен на своей карьере.

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"Сейчас он с головой в боксе и у него нет времени, чтобы тратить его на новые возможности вне бокса. Энтони – сын Уотфорда и желает ему всего наилучшего", - говорится в заявлении одного из членов команды британца.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Уотфорд занял лишь 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 56 очков за 46 туров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс уотфорд Энтони Джошуа

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