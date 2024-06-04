Титульного спонсора Ливерпуля обвинили в помощи финансирования террористов

Ранее банк уже признавался виновным в нарушении санкций относительно некоторых стран, которые сотрудничают с террористическими организациями.

Главного спонсора Ливерпуля Standard Chartered обвинили в надзоре за транзакциями компаний, финансирующих террористические группировки, сообщает Daily Mail.

Независимый эксперт обвинил британский банк в контроле за валютными операциями на сумму 7,5 миллиардов фунтов с компаниями и частными лицами, которые, по утверждениям правительства США, финансируют террористические группировки.

В число этих группировок входят Хезболла, Хамас, Аль-Каида и Талибан.

Более того, в новых документах, представленных в суд США, утверждается, что в период с 2008 по 2013 год банк контролировал транзакции на сумму 78 миллиардов в нарушение санкций против Ирана.

Напомним, что Standard Chartered впервые начал спонсировать Ливерпуль в 2010 году.

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Банк дважды признавался в нарушении санкций против Ирана и других стран в 2012 и 2019 годах. За это он заплатил более 1,33 миллиарда в виде штрафов.

Однако Standard Chartered ни разу не признался в проведении операций, приносящих выгоду террористическим организациям.

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