Компани лично попросил руководство Баварии сохранить звезду клуба

Новый тренер Баварии Венсан Компани попросил руководство клуба сохранить Альфонсо Дэвиса, пишет Sky Sport.

Напомним, что канадцем активно интересуется Реал, а мюнхенцы пусть и хотят сохранить игрока, то готовы его отпустить за достойную плату, если игрок сам захочет уйти.

Компани же очень хочет поработать с канадцем. Он уверен, что сумеет не только вернуть защитнику былую форму, но и вывести его на новый уровень.

Отметим, что прошлый сезон был очень слабым в исполнении Дэвиса, в 42-х матчах канадец отметился лишь тремя голами и шестью ассистами.

Руководство Баварии поддерживает нового тренера, они и сами хотят Дэвиса, тем более, что в последние дни они наконец продвинулись в переговорах по новому контракту защитника.

Ранее также сообщалось, руководство Баварии может пополниться еще одной клубной легендой.

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