Бавария намерена предложить легенде клуба должность в руководстве

Мюллер может после завершения футбольной карьеры начать новую деятельность.

Бавария хочет видеть атакующего полузащитника Томаса Мюллера в руководстве клуба. Об этом сообщает издание MiaSanMia.

В клубе ожидают, что 34-летний футболист в будущем войдет в наблюдательный или исполнительный совет.

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Также предполагается, что Томас может пойти по стопам Ули Хенесса, который был президентом клуба.

Напомним, сейчас 72-летний функционер является почетным президентом Баварии и продолжает заниматься делами клуба.

В минувшем сезоне на счету Мюллера 5 голов и 9 ассистов в 31 матче Бундеслиги.

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