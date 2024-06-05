Довбик и Цыганков возглавили уникальный рейтинг Ла Лиги

Украинский дуэт Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик отметились уникальным достижением.

Soccerment опубликовал рейтинг лучших дуэтов футболистов по ожидаемым ассистам (xA) друг на друга за 90 минут матча Ла Лиги сезона 2023/24.

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Довбик и Цыганков стали лидерами. Украинцы провели вместе на поле 1 556 минут. Средний xA составил 0,15.

Отметим, в рейтинге дуэти, которые сыграли вместе минимум 900 минут.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Милан начали борьбу за Цыганкова.

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