Арсенал и Милан начали борьбу за Цыганкова

Микель Артета считает, что вингер сборной Украины идеально впишется в его команду.

Вингер Жироны Виктор Цыганков привлек к себе внимание некоторых топовых клубов Европы.

Как сообщает испанское издание AS, с представителями 26-летнего украинца уже связались несколько коллективов, а именно Арсенал и Милан.

По информации источника, в контракте Цыганкова с Жироной прописаны отступные в размере 30 миллионов евро. Сообщается, что лондонцы уже связались с каталонцами относительно трансфера.

Оба клуба, как и Жирона, сыграют в обновленной Лиге чемпионов в следующем сезоне. А вот Тоттенхэм, который также интересуется игроком сборной Украины, выступит в Лиге Европы, поэтому его шансы на приобретение Виктора значительно меньше.

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Интерес Арсенала к Цыганкову обуславливается тем, что главный тренер "канониров" Микель Артета "влюблен" в футболиста за его целеустремленность, работоспособность и качество. Испанец считает, что украинец "идеально впишется в его команду".

В прошедшем сезоне Виктор Цыганков записал на свой счет 8 голов и 7 результативных передач в 34 матчах Жироны в Ла Лиге и Кубке Испании.

Ранее появилась информация, что соотечественник Цыганкова и одноклубник по Жироне Артем Довбик должен был заменить Роберта Левандовски в Барселоне.

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