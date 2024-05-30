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Цыганков назвал свой лучший матч за Жирону

Виктор выбрал матч первого круга сезона-2023/24 против Барселоны.
Сегодня, 10:59
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинец Виктор Цыганков назвал свой лучший матч за Жирону.

По словам Виктора, по его мнению, лучше всего он сыграл в гостевом матче против Барселоны в сезоне-2023/24.

"Для меня мой лучший матч - против Барселоны (4:2 -- прим.) на Монжуике. Кроме победы мы продемонстрировали великолепную игру, и я думаю, что именно после этого в раздевалке изменилась атмосфера и мы поверили, что можем достичь хороших результатов.

Не знаю, стал ли я одним из лучших игроков Жироны или нет, я сосредоточился на команде. Это был тяжелый сезон, в котором я имел несколько травм. Я амбициозен и смотрю в будущее с большим желанием и энтузиазмом. Думаю, лучшее еще впереди", - заявил Цыганков.

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков озвучил цель сборной Украины на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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