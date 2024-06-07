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Милан согласует новый контракт с чемпионом Европы

Франческо Камарда подпишет долгосрочный контракт.
7 июня, 09:59
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

Итальянский Милан продлит контракт с одним из главных своих талантов и рекордсменом Серии А.

Как сообщает Фабрицио Романо, Франческо Камарда подпишет первый профессиональный контракт с «россонери». Соглашение будет действительным до 2027, а финансовые условия неизвестны.

16-летний форвард имел некоторые предложения из-за рубежа, но всегда хотел остаться в родном клубе.

Отметим, что в прошлом сезоне Камарда стал самым молодым игроком в истории Чемпионата Италии, а этим летом выиграл Евро-2024 до 17 лет.

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