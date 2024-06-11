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Футбол

Неймар подарил своей дочери первый Ламборгини в честь крещения

Бразилец ярко отметил важное событие в жизни своего ребенка.
11 июня, 18:50
Неймар с семьей / instagram.com/neymarjr
Неймар с семьей / instagram.com/neymarjr

Нападающий Аль-Хиляля Неймар показал фото с крестин своей дочери Мэви.

Бразилец провел на родине церемонию, на которой присутствовали все родственники и близкие друзья футболиста.

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В честь такого знаменательного дня Неймар подарил Мэви Ламборгини. Естественно, это детская игрушка, на которой игрок сможет катать по дому и двору свою принцессу.

Источник: instagram.com/neymarjr

Источник: instagram.com/neymarjr

Источник: instagram.com/neymarjr

Напомним, от прошлых отношений у известного бразильца есть сын Давид Лукка от модели Каролины Дантос, которому сейчас 12 лет.

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