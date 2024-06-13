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Хуммельс покинет Боруссию вслед за Терзичем

Защитник не изменил свои планы.
Вчера, 22:18
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Защитник Боруссии Матс Хуммельс все же покинет клуб, пишет Ruhr Nachrichten.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеран готов остаться, если клуб покинет главный тренер Эдин Терзич.

Терзич официально покинул клуб, а Хуммельс все равно планирует уйти из Дортмунда свободным агентом.

Среди потенциальных новых клубов чаще всего упоминается Милан, который внимательно следит за опытным защитником. Сам Матс говорил лишь то, что намерен остаться в Европе.

Ранее также чемпион Германии уже подписал первое серьезное усиление.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс

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