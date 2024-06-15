Бавария намерена заключить новые долгосрочные контракты сразу с двумя игроками

Бавария собирается продлить контракты с Александром Павловичем и Йосипом Станишичем до 2029 года.

По информации Bild и Sky Sport, переговоры с игроками находятся на финальной стадии. Мюнхенцы могут объявить о пролонгации сотрудничества уже в ближайшие недели.

Отметим, Павлович в прошлом сезоне только дебютировал за мюнхенцев, проведя 19 матчей, а Станишич выступал в аренде в Байере, выиграв Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Баварии может следующим летом бесплатно покинуть клуб.

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