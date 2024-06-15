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Один из лидеров Баварии может следующим летом бесплатно покинуть клуб

Мюнхенцам стоит готовиться и к такому раскладу.
Сегодня, 11:20
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Альфонсо Дэвис может остаться в Баварии до конца контракта в 2025 году.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, клуб решил начать новый сезон с канадцем, у которого остается год по контракту.

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Переговоры о продлении не увенчались успехом, так как игрок требует 20 миллионов евро в год, что превышает финансовые рамки клуба.

Отметим, прошлый сезон был не столь ярким в исполнении Дэвиса, в 42-х матчах канадец отметился лишь тремя голами и шестью ассистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария альфонсо дэвис

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