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Брайтон может заблокировать переход своего форварда в Штутгарт

"Чайки" намерены воспользоваться бюрократическими тонкостями.
Сегодня, 09:07
Дениз Ундав / Getty Images
Дениз Ундав / Getty Images

Брайтон может заблокировать перехода Дениза Ундава, пишет 90Min.

Напомним, 27-летний форвард прошедший сезон провел в аренде в Штутгарте, где отличился 19 голами и 10 ассистами в 39 матчах, чем заслужил вызов в сборную Германии.

Немецкий клуб имеет опцию выкупа форварда за 20 млн евро, который намерен воспользоваться. Также и сам форвард уже заявил, что хочет продолжить карьеру на родине. Однако, не все так просто.

Дело в том, что Брайтон также прописал в контракте опцию обратного выкупа с суммой незначительно больше 20 млн евро.

Если на Ундава найдется другой покупатель, способный заплатить больше, или клуб решит выманить у Штутгарта больше денег, они могут выкупить форварда обратно для последующей перепродажи.

Напомним, ранее сборная Германии повторила рекорд Евро по голам.

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