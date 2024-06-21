Манчестер Юнайтед активирует отступные форварда Болоньи
Джошуа Зиркзе может уже очень скоро оказаться в АПЛ.
Манчестер Юнайтед решил активировать опцию выкупа нападающего Болоньи Джошуа Зиркзе, пишет The Telegraph.
Это означает, что манкунианцы всерьез решили перехватить нидерландца у Милана, заплатив за него 40 млн евро.
Напомним, что "россонери" даже согласовали с Зиркзе контракт, однако все еще не могут договориться с его агентом о комиссионных.
Манчестер Юнайтед же может себе позволить принять условия агента, и выкупить у Болоньи их сенсационного форварда.
Следующим приоритетом клуба после нападающего является подписание опорного полузащитника.
Ранее также сообщалось, что звезда Милана Может отправиться в Саудовскую Аравию.
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