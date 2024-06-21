iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед активирует отступные форварда Болоньи

Джошуа Зиркзе может уже очень скоро оказаться в АПЛ.
Сегодня, 19:35
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Манчестер Юнайтед решил активировать опцию выкупа нападающего Болоньи Джошуа Зиркзе, пишет The Telegraph.

Это означает, что манкунианцы всерьез решили перехватить нидерландца у Милана, заплатив за него 40 млн евро.

Напомним, что "россонери" даже согласовали с Зиркзе контракт, однако все еще не могут договориться с его агентом о комиссионных.

Манчестер Юнайтед же может себе позволить принять условия агента, и выкупить у Болоньи их сенсационного форварда.

Следующим приоритетом клуба после нападающего является подписание опорного полузащитника.

Ранее также сообщалось, что звезда Милана Может отправиться в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд
Команда Русина получила нового главного тренера Команда Русина получила нового главного тренера
"О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией "О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией
Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа20:43
По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд
Европа20:30
Команда Русина получила нового главного тренера
Евро-202420:25
"О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией
Европа20:18
Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери
Европа19:59
Бавария ведет переговоры о трансфере хавбека ПСЖ
Евро-202419:36
Бражко: Перед игрой со Словакией мой дедушка ушел из жизни
Европа19:35
Манчестер Юнайтед активирует отступные форварда Болоньи
Евро-202419:22
Яремчук - второй бомбардир в истории сборной Украины на чемпионатах Европы и мира
Евро-202419:18
Евро-2024: Украина обыграла Словакию, Польша - Австриея, Франция - Нидерланды
Формула 119:14
Гран-при Испании: Хэмилтон, Сайнс и Норрис - быстрейшие во второй практике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK