Манчестер Юнайтед активирует отступные форварда Болоньи

Джошуа Зиркзе может уже очень скоро оказаться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед решил активировать опцию выкупа нападающего Болоньи Джошуа Зиркзе, пишет The Telegraph.

Это означает, что манкунианцы всерьез решили перехватить нидерландца у Милана, заплатив за него 40 млн евро.

Напомним, что "россонери" даже согласовали с Зиркзе контракт, однако все еще не могут договориться с его агентом о комиссионных.

Манчестер Юнайтед же может себе позволить принять условия агента, и выкупить у Болоньи их сенсационного форварда.

Следующим приоритетом клуба после нападающего является подписание опорного полузащитника.

Ранее также сообщалось, что звезда Милана Может отправиться в Саудовскую Аравию.

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