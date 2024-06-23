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Легенда Манчестер Юнайтед може повернутися в клуб

Рууду ван Нистелрою предложили работу.
Сегодня, 16:31
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед может вернуться в клуб, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, Рууд ван Нистелрой получил предложение от своего экс-клуба.

Манчестер Юнайтед хочет, чтобы нидерландец вошел в тренерский штаб Эрика тен Хага. Также ван Нистелрой получил предложение возглавить Бернли.

Напомним, что в прошлом сезоне экс-форвард руководил ПСВ, с которым выиграл чемпионат Нидерландов.

Ранее также сообщалось, что против Сити могут опубликовать изобличающие материалы.

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